В России составили рейтинг лучших «умных» часов

Во-первых, осенью Apple выпустила новые Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE. В Роскачестве пришли к выводу, что если пользователю не очень нужны датчики для измерения ЭКГ и уровня насыщенности крови кислородом, то он может смело брать более дешёвые Apple Watch SE.

Во-вторых, вышли Samsung Galaxy Watch 3. Их в Роскачестве назвали одними из лучших часов для Android. Лучшей спортивной моделью признали Garmin Venu Sq. Эти часы наиболее точно отслеживают физическую активность.

Отдельно специалисты составили рейтинг лучших «умных» часов до 10 тысяч рублей. Среди них оказались Huawei Watch GT 2e и Huawei Watch Fit.