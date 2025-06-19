В России создадут реестр пациентов с 12 видами серьёзных заболеваний

В реестр войдут пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, психическими расстройствами, болезнями сердца и сосудов, лёгких, печени, а также беременные женщины и женщины в послеродовом периоде. Этот реестр будет новым и не заменит существующие базы данных. В нём будут собирать общую информацию о пациентах для улучшения лечения и анализа здоровья населения.

Информацию будут предоставлять Минздрав, Социальный фонд, страховые организации и медицинские учреждения. Использовать данные смогут медицинские организации, региональные власти и контролирующие органы, но только с соблюдением строгих правил конфиденциальности и защиты персональных данных.

Минздрав подчёркивает, что все данные будут защищены в соответствии с российским законодательством о защите информации и правах пациентов.

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