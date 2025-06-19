Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 июня 2025, 14:56
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В России создадут реестр пациентов с 12 видами серьёзных заболеваний

Во благо общества
С 2026 года в России начнёт работу первый общий реестр больных с 12 видами серьёзных заболеваний. Такое решение приняло правительство РФ, пишет ТАСС. Цель реестра — улучшить качество медицинской помощи и координировать работу регионов.
В России создадут реестр пациентов с 12 видами серьёзных заболеваний

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В реестр войдут пациенты с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, психическими расстройствами, болезнями сердца и сосудов, лёгких, печени, а также беременные женщины и женщины в послеродовом периоде. Этот реестр будет новым и не заменит существующие базы данных. В нём будут собирать общую информацию о пациентах для улучшения лечения и анализа здоровья населения.

Информацию будут предоставлять Минздрав, Социальный фонд, страховые организации и медицинские учреждения. Использовать данные смогут медицинские организации, региональные власти и контролирующие органы, но только с соблюдением строгих правил конфиденциальности и защиты персональных данных.

Минздрав подчёркивает, что все данные будут защищены в соответствии с российским законодательством о защите информации и правах пациентов.

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