В России создали безыгольную струйную вакцину против COVID-19

Опубликовано 19 сентября 2025, 19:301 мин.
В России создали безыгольную струйную вакцину против COVID-19Без укола
Ученые центра вирусологии «Вектор» разработали и запатентовали вакцину против COVID-19, которую можно вводить в организм без иглы с помощью струйной инъекции. Такой способ позволяет повысить иммунный ответ и снизить риск побочных эффектов, отмечается в патентной документации.
В новой вакцине используются «голые» молекулы ДНК или мРНК, кодирующие антиген коронавируса. Традиционные внутримышечные инъекции таких вакцин часто недостаточно эффективны из-за низкой иммуногенности. Струйная доставка позволяет активнее стимулировать иммунитет и уменьшает побочные реакции, так как в препарате нет дополнительных компонентов.
Для введения используют безыгольный шприц или струйный инжектор с индивидуальными насадками. Исследователи определили оптимальные параметры: скорость струи 220 метров в секунду и время инъекции 0,33 секунды.
Метод успешно испытали на лабораторных животных.
