В России создали безыгольную струйную вакцину против COVID-19

В новой вакцине используются «голые» молекулы ДНК или мРНК, кодирующие антиген коронавируса. Традиционные внутримышечные инъекции таких вакцин часто недостаточно эффективны из-за низкой иммуногенности. Струйная доставка позволяет активнее стимулировать иммунитет и уменьшает побочные реакции, так как в препарате нет дополнительных компонентов.

Для введения используют безыгольный шприц или струйный инжектор с индивидуальными насадками. Исследователи определили оптимальные параметры: скорость струи 220 метров в секунду и время инъекции 0,33 секунды.

Метод успешно испытали на лабораторных животных.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.