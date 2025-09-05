В России создали биосовместимый титановый сплав для 3D-печатных имплантатов

Опубликовано 05 сентября 2025, 19:251 мин.
В России создали биосовместимый титановый сплав для 3D-печатных имплантатовС эффектом сверхупругости
Учёные НИТУ МИСИС совместно с канадскими коллегами впервые в мире получили биосовместимый титановый сплав с эффектом сверхупругости методом 3D-печати. Новый материал предназначен для ортопедических имплантатов и уже запатентован.
Сверхупругость позволяет имплантатам выдерживать циклические нагрузки и восстанавливаться после деформации, что важно для комфортного восстановления пациентов после операций. Лазерная 3D-печать обеспечивает точное воспроизведение формы изделия, а специально подобранный состав Ti-18Zr-15Nb сочетает биологическую совместимость.
Образцы нового сплава показали модуль упругости, близкий к костной ткани, что снижает риск осложнений при имплантации. Научный руководитель проекта, отметил, что технология позволит создавать персонализированные имплантаты с внутренней структурой, адаптированной под конкретного пациента.
В настоящее время образцы проходят доклинические испытания.