В России создали ИИ для диагностики нарушений походки

Метод позволяет выявлять проблемы опорно-двигательного аппарата и изменения в мышцах, вызванные нарушением иннервации или кровоснабжения.

Суть метода заключается в видеозаписи ходьбы человека сбоку (сагиттальная проекция) и последующем анализе движений с помощью нейросети. Испытуемый несколько раз проходит перед камерой, а видео передается на компьютер. Нейросеть отмечает 25 ключевых точек тела и вычисляет координаты частей тела, участвующих в ходьбе. На основе этих данных создается массив геометрических параметров, которые сравнивают с нормой и определяют отклонения.

Разработка позволяет проводить диагностику с помощью недорогого оборудования и полностью бесконтактно. Для анализа результатов создана система автоматической интерпретации данных, которая оценивает биомеханику ходьбы и определяет отклонения.

По словам авторов, метод подходит для выявления стойких изменений походки, которые формируются при длительных заболеваниях или нарушениях мышечной системы.

