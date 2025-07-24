В России создали новый антибактериальный материал для повязок на раны

Такой материал особенно важен для пожилых людей и пациентов с диабетом, у которых часто бывают трудно заживающие раны, осложнённые ещё и устойчивостью бактерий к антибиотикам.

Материал выпускают в виде тонких волокон, которые выделяют антибактериальное вещество около двух недель. При этом он не токсичен.

Исследования пока проходят на клетках и лабораторных мышах, включая животных с диабетом. Испытания показывают хорошую эффективность — раны заживают быстрее, даже если всё «запущено». Следующим этапом станет тестирование на минипигах, а потом — клинические испытания на людях.

По словам ученых, аналогов этому материалу с таким пептидом в России и за рубежом пока нет.

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