Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 июня 2025, 18:57
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В России создали новый тест для быстрой диагностики опасной бактерии в продуктах

И крови животных
Учёные из Института имени Зелинского, Центра Гамалеи и Российского университета дружбы народов разработали новую тест-систему для обнаружения бактерий, вызывающих бруцеллёз, — опасное заболевание, которое поражает животных и может передаваться людям.
В России создали новый тест для быстрой диагностики опасной бактерии в продуктах

© Ferra.ru

Исследователи создали искусственные молекулы сахаров, которые имитируют часть клеточной стенки бактерий Brucella. Эти молекулы вызывают у организма выработку специальных антител, которые раньше было сложно получить, потому что природный компонент не вызывал сильного иммунного ответа. Полученные антитела позволят создавать точные и быстрые тесты для выявления возбудителя в крови животных и фермерских продуктах, таких как мясо и молоко. Это поможет вовремя обнаруживать и предотвращать распространение инфекции.

Бруцеллёз опасен для здоровья человека, он может повредить кости, мозг и другие органы. Сейчас существующие методы диагностики не всегда точны, поэтому новая разработка учёных очень важна для защиты здоровья и безопасности пищевых продуктов.

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