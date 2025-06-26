В России создали новый тест для быстрой диагностики опасной бактерии в продуктах

Исследователи создали искусственные молекулы сахаров, которые имитируют часть клеточной стенки бактерий Brucella. Эти молекулы вызывают у организма выработку специальных антител, которые раньше было сложно получить, потому что природный компонент не вызывал сильного иммунного ответа. Полученные антитела позволят создавать точные и быстрые тесты для выявления возбудителя в крови животных и фермерских продуктах, таких как мясо и молоко. Это поможет вовремя обнаруживать и предотвращать распространение инфекции.

Бруцеллёз опасен для здоровья человека, он может повредить кости, мозг и другие органы. Сейчас существующие методы диагностики не всегда точны, поэтому новая разработка учёных очень важна для защиты здоровья и безопасности пищевых продуктов.

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