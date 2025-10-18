В России создали создали новейший биосенсор для непрерывного контроля глюкозы

Сенсор работает в импульсном режиме: за 15 секунд накапливается продукт реакции — перекись водорода, которая затем регистрируется электродом. Такой принцип повышает чувствительность датчика в 100 раз и позволяет точно измерять уровень сахара до 5,4 грамма на литр.

Биосенсор сочетает фермент и берлинскую лазурь, реагирующую на перекись, что обеспечивает селективность измерений и защищает от помех со стороны других веществ в крови. Эксперименты на крысах показали, устройство отслеживает уровень глюкозы в реальном времени и повторяет динамику сахара в крови с учетом 20-минутной задержки между кровью и межклеточной жидкостью.

Разработка, как говорят исследователи, открывает путь к созданию отечественного малоинвазивного устройства для пациентов с диабетом, позволяющего постоянно контролировать сахар и корректировать лечение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.