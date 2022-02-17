В России создали тренажёр для восстановления обоняния

В России создали тренажёр для восстановления обонянияУстройство работает с применением технологии виртуальной реальности
Как утверждает автор статьи, разработка специалистов из Самарского государственного медицинского университета - ReviSmell - была впервые представлена на выставке под названием «Здравоохранение-2021». Такой тренажёр позволяет диагностировать различные нарушения обоняния и восстанавливать его при помощи технологии виртуальной реальности. Для этого человек надевает VR-очки и попадает в виртуальную реальность, где ему нужно определить различные ароматы.
По словам представителей вуза, в процессе применения такой технологии активируется обонятельный рецептор. Кроме того, разработка позволяет улучшить «обонятельную» память и восстановить необходимые нейронные связи.
Как отмечает руководитель проектов Управления НИР (R&D) ИИР СамГМУ Артём Морев, основная особенность тренажёра ReviSmell - в том, что воздействие при его использовании оказывается сразу на несколько рецепторов. Происходит это благодаря сочетанию виртуальной части (виртуального сценария) и стимуляции обоняния.