В России создали тренажёр для восстановления обоняния

Как утверждает автор статьи, разработка специалистов из Самарского государственного медицинского университета - ReviSmell - была впервые представлена на выставке под названием «Здравоохранение-2021». Такой тренажёр позволяет диагностировать различные нарушения обоняния и восстанавливать его при помощи технологии виртуальной реальности. Для этого человек надевает VR-очки и попадает в виртуальную реальность, где ему нужно определить различные ароматы.

По словам представителей вуза, в процессе применения такой технологии активируется обонятельный рецептор. Кроме того, разработка позволяет улучшить «обонятельную» память и восстановить необходимые нейронные связи.