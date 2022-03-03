В России создали устройство для проверки сердца без врача

В базе данных устройства находятся 36700 записей электрокардиограмм. Возраст пациентов, чьи результаты использовались, составляет 17-80 лет. Также, как отмечают разработчики, точность диагностики, проводимой прибором, составляет 95 процентов. Использовать его можно и в быту, и в клиниках.

В дальнейшем исследователи планируют добавить в устройство акселерометр, а также датчик сатурации крови, температуры тела.

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