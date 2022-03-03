В России создали устройство для проверки сердца без врача

В России создали устройство для проверки сердца без врачаОб этом пишет портал «Научная Россия»
Новое устройство называется «Кардиомаяк». Оно, по словам учёных из ННГУ, состоит из нескольких модулей. Это собственно кардиограф и веб-сервис, где обрабатываются и куда загружаются полученные данные. Важно, что вся эта процедура происходит в режиме реального времени, а посмотреть все результаты может и сам пациент, и его лечащий врач. Кроме того, прибор может и записывать новые данные, и показывать уже сохранённые.
В базе данных устройства находятся 36700 записей электрокардиограмм. Возраст пациентов, чьи результаты использовались, составляет 17-80 лет. Также, как отмечают разработчики, точность диагностики, проводимой прибором, составляет 95 процентов. Использовать его можно и в быту, и в клиниках.
В дальнейшем исследователи планируют добавить в устройство акселерометр, а также датчик сатурации крови, температуры тела.
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