В России сравнили опасность заражения «дельтой» и новейшим штаммом коронавируса

Специалист сказал, что пока нет данных о том, что новый вариант штамма дельта коронавируса AY.4.2 вызывает более тяжёлое течение болезни или устойчив к антителам.

Ранее британское Агентство по здравоохранению заявило, что новый штамм может быть заразнее «дельты». Однако Хафизов утверждает, что результаты британцев не показывают убедительных доказательств разницы рисков госпитализации или смерти между новой мутацией и исходной «дельтой».

Пока известно о трёх случаях заражения штаммом AY.4.2 в Москве и Подмосковье.