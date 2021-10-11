В России терапевты начнут выдавать направления онлайн

Фитнес и здоровье
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В России терапевты начнут выдавать направления онлайнПока только в Иваново
Ивановская область станет первым регионом, где врачи-терапевты смогут дистанционно выдавать пациентам направления на анализы или на приём к узкопрофильным специалистам. Речь не о рекомендациях, а о настоящих направлениях.
Одним из инициаторов проекта выступил региональный Минздрав. Используется медицинский сервис «Доктор рядом». Теперь жители Иванова могут обратиться туда за первичной консультацией, направлениями на анализы и на приём узкопрофильных специалистов. Дистанционные консультации по видеосвязи бесплатны.
Проект заработает в полной мере до конца года. Чтобы получить услугу, нужно обратиться в телемедицинский центр «Доктор рядом». Это доступно всем жителям региона в рамках системы ОМС, вне зависимости от прикрепления к поликлинике.
Пока непонятно, запустят ли что-то подобное в других регионах.