В России терапевты начнут выдавать направления онлайн

Одним из инициаторов проекта выступил региональный Минздрав. Используется медицинский сервис «Доктор рядом». Теперь жители Иванова могут обратиться туда за первичной консультацией, направлениями на анализы и на приём узкопрофильных специалистов. Дистанционные консультации по видеосвязи бесплатны.

Проект заработает в полной мере до конца года. Чтобы получить услугу, нужно обратиться в телемедицинский центр «Доктор рядом». Это доступно всем жителям региона в рамках системы ОМС, вне зависимости от прикрепления к поликлинике.

Пока непонятно, запустят ли что-то подобное в других регионах.