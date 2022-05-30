В России выпустили часы Apple стоимостью 1,4 млн рублей

Всего в коллекции Caviar представлено четыре модели: из 18-каратного золота, чёрной, белой и красной бронзы. На драгоценном металле выгравированы рельефные растительные узоры, вдохновлённые работами гравера XIX века Густава Янга.

Купить кастомизированную версию часов можно и за 179 000 рублей. А вот самая дорогая модель в коллекции — из 18-каратного золота — стоит 1 390 000 рублей.