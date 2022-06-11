В России выпустят винный напиток для похудения

Об этом пишет РИА Новости. В пресс-службе упоминают, что такой напиток также обладает «антидиабетическими, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами». Отметим, что настоящие иммуномодулирующие препараты обычно используются при лечении рака, инфекций и других заболеваний.

Как утверждает пресс-служба, новый напиток изготавливается из заранее приготовленного виноматериала, ферментированного грибом Eurotium cristatum растительного сырья, а также растительных экстрактов с биологически активными веществами. Объёмная доля спирта в напитке сохраняется на уровне вина — около 13%.

Сейчас разработчикам нужно производство для изготовления напитка в промышленных масштабах. Также им нужно наладить контакты с торговыми сетями для реализации продукта.