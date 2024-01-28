В России выросла заболеваемость проказой: как ей болеют и чего опасаться

Проказа — относительно редкое заболевание в большинстве стран мира, но в некоторых странах, включая Индию, Бразилию и Индонезию, она по-прежнему представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения. В России число случаев проказы в последние годы снижалось, однако недавно стал отмечаться небольшой рост новых случаев.

Симптомы проказы

Симптомы проказы могут варьироваться в зависимости от ее типа. В целом ранние симптомы проказы неспецифичны и могут включать в себя: поражения кожи, такие как красные или гипопигментированные пятна, онемение или покалывание в конечностях, слабость, носовое кровотечение.

По мере прогрессирования заболевания симптомы могут становиться все более тяжелыми и включать в себя: утолщение кожи на лице и конечностях, повреждение нервов, что может привести к деформации, например, к симптому когтистой руки, повреждение костей, которое может привести к потере подвижности.

Проказу диагностирует врач. Диагноз ставится на основании физического осмотра, биопсии кожи и микроскопического исследования образца биопсии.

Лечение проказы зависит от ее типа. Как правило, проказа лечится комбинацией антибиотиков, таких как дапсон, рифампицин и клофазимин. Лечение обычно длится не менее шести месяцев.

Вакцины от проказы не существует, но болезнь можно предотвратить, избегая тесного контакта с инфицированным человеком. Людям, подверженным высокому риску заболевания проказой, например тем, кто живет в районах, где эта болезнь широко распространена, следует пройти обследование.

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