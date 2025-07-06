В России запатентовали систему для диагностики постковидного синдрома

Новая система делит симптомы постковида на группы: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, неврологические и другие. Кроме того, специалисты предложили использовать специальные шкалы, чтобы оценивать, насколько сильно проявляются те или иные симптомы у пациента.

Эта классификация помогает врачам точнее диагностировать болезнь, отличать её, например, от депрессии, и подбирать более эффективное лечение. В отличие от Всемирной организации здравоохранения, которая описала лишь общие признаки постковида, российские учёные предложили более подробный и практичный подход.

Исследование проводилось на базе наблюдений за примерно 300 пациентами. Учёные также выявили возможную причину многих симптомов — повреждение мелких нервных волокон, находящихся в коже, слизистых оболочках и даже роговице глаза. Такие повреждения могут вызывать «туман в голове», сбои в сердечном ритме и проблемы с пищеварением. Ранее подобные симптомы наблюдались у некоторых людей после ОРВИ и вируса папилломы человека.

Разработка уже получила евразийский патент и может использоваться в странах ЕАЭС для диагностики и лечения постковида.

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