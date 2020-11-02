В российских Apple Watch наконец появилась функция ЭКГ

Приложение будет доступно на Apple Watch Series 4 и более новых моделях. Следует дождаться выхода следующего обновления программного обеспечения вместе с iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Владельцы часов смогут снимать электрокардиограмму прямо с запястья. Apple Watch будут записывать сердечный ритм, а значит смогут отследить различные симптомы, например, нерегулярное сердцебиение.

Кроме того, Apple Watch смогут присылать уведомления о нерегулярном сердечном ритме. Эта функция будет доступна на устройствах, начиная с Apple Watch Series 3. Apple уточняет, что новые опции помогут пользователям распознать признаки мерцательной аритмии.