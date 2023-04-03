В российском интернете появились мошеннические сайты по продаже лекарства от диабета

Сайты были зарегистрированы в середине марта 2023 года. На них не было никакой юридической информации. Посетителям предлагалось ввести данные банковской карты и заказать с доставкой лекарства. Жертвы рисковали потерять деньги, заплаченные за лекарства, и передать данные банковской карты злоумышленникам. В настоящее время ресурсы уже заблокированы, но мошенники могут запустить новые.

По словам ведущего аналитика Group-IB Департамента Digital Risk Protection Евгения Егорова, киберпреступники часто используют в своих схемах сферу фармацевтики, предлагая купить рецептурные или дефицитные лекарства без рецепта или по сниженной цене. Это может быть опасно для здоровья и кошелька покупателей.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, эксперты советуют делать покупки в проверенных интернет-магазинах, проверять доменные имена подозрительных сайтов, а также убедиться, что выбранная компания имеет разрешение Росздравнадзора на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.