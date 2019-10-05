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В Россию привезут фитнес-браслеты Xiaomi c NFC
Правда, ещё не скоро, ведь это будут Mi Band 5
Фитнес-трекеры Xiaomi Mi Band пользуются в России большой популярностью, однако они лишены одной важной функции — поддержки бесконтактной оплаты. При этом у китайской версии браслетов такая опция имеется. Xiaomi готовит к выходу новейшее поколение Mi Band, и стало известно, что NFC в них будет работать в любой точке мира. В том числе и в России.
По данным источников, модуль NFC в грядущих Mi Band 5 будет работать во всех странах мира. Xiaomi не зря решилась на этот шаг: продажи предыдущих поколений браслетов показали, что версии с поддержкой бесконтактной оплаты пользуются боˊльшим спросом.
Ожидается, что Xiaomi Mi Band 5 компания представит во втором квартале 2020 года.
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