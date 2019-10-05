В Россию привезут фитнес-браслеты Xiaomi c NFC

По данным источников, модуль NFC в грядущих Mi Band 5 будет работать во всех странах мира. Xiaomi не зря решилась на этот шаг: продажи предыдущих поколений браслетов показали, что версии с поддержкой бесконтактной оплаты пользуются боˊльшим спросом.

Ожидается, что Xiaomi Mi Band 5 компания представит во втором квартале 2020 года.