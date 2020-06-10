В сеть слили цену нового фитнес-браслета Xiaomi

Стоимость Mi Band 5 появилась в известном интернет-магазине JD.com. Сайт предлагает оформить предзаказ на новый фитнес-браслет. Это позволяет предположить, что цена всё-таки верная.

Итак в Китае Mi Band 5 будет стоить 189 юаней или примерно $27. Почти столько же стоил браслет предыдущего поколения Mi Band 4. При этом новинка получила больше функций. У Mi Band 5 будут пульсоксиметр, увеличенный экран (1,2 дюйма), трекер менструального цикла, удалённое управление камерой смартфона. Кроме того, новый браслет получит поддержку NFC в глобальной версии.