Фитнес и здоровье
Вчера 20:26
В сеть слили цену нового фитнес-браслета Xiaomi
Он должен получить NFC в глобальной версии
Завтра ожидается анонс Xiaomi Mi Band 5, но в сеть уже слили цену нового фитнес-браслета. Если сведения достоверны, то устройство получится довольно привлекательным для потребителя.
Стоимость Mi Band 5 появилась в известном интернет-магазине JD.com. Сайт предлагает оформить предзаказ на новый фитнес-браслет. Это позволяет предположить, что цена всё-таки верная.
Итак в Китае Mi Band 5 будет стоить 189 юаней или примерно $27. Почти столько же стоил браслет предыдущего поколения Mi Band 4. При этом новинка получила больше функций. У Mi Band 5 будут пульсоксиметр, увеличенный экран (1,2 дюйма), трекер менструального цикла, удалённое управление камерой смартфона. Кроме того, новый браслет получит поддержку NFC в глобальной версии.