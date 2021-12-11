В сеть утекла упаковка из-под новых умных часов Huawei с измерителем кровяного давления

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В сеть утекла упаковка из-под новых умных часов Huawei с измерителем кровяного давленияИх скоро представят
Мы знаем, что Huawei работает над умными часами Huawei Watch D. Они смогут отслеживать артериальное давление, что может показаться привлекательной функцией многим. В сети опубликовали фото упаковки из-под Huawei Watch D до анонса.
Фото опубликовал пользователь Weibo под ником @菊厂影业Fans. По снимкам видно, что дизайн Watch D соотносится с предыдущими утечками. У часов установлен прямоугольный экран, а также есть две кнопки сбоку.
Наиболее привлекательная функция умных часов — возможность мониторинга артериального давления. Ожидается, что измерения будут точными, поскольку часы получили китайское свидетельство о регистрации медицинского устройства класса II.
Также известно, что Huawei Watch D будут работать под управлением Harmony OS. Часы должны представить на мероприятии 23 декабря.
Источник: Gizmochina