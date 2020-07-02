В сеть «утекли» цены грядущих «умных» часов Samsung

Если верить информатору, то Samsung выпустит такие версии Galaxy Watch 3:

45-мм чёрные титановые с Bluetooth;

45-мм чёрные стальные с Bluetooth;

45-мм чёрные стальные с LTE;

45-мм серебристые стальные с Bluetooth;

45-мм серебристые стальные с LTE;

41-мм серебристые стальные с Bluetooth;

41-мм серебристые стальные с LTE;

41-мм бронзовые/золотистые стальные с Bluetooth;

41-мм бронзовые/золотистые стальные с LTE.

Что касается цен, то титановая модель будет стоить очень дорого — $600. Остальные версии часов обойдутся тоже недёшево — в $400.

Запуск Galaxy Watch 3 ожидается 21 августа. По слухам, они получат трекинг активностей, пульсоксиметр для измерения уровня насыщенности кислородом крови, функции ЭКГ и измерения артериального давления.