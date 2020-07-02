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В сеть «утекли» цены грядущих «умных» часов Samsung

Будут неприлично дорогими
Сетевые источники раскрыли все варианты ожидаемых Galaxy Watch 3. Кроме того, в сеть «утекли» цены грядущих «умных» часов Samsung.

Если верить информатору, то Samsung выпустит такие версии Galaxy Watch 3:

  • 45-мм чёрные титановые с Bluetooth;
  • 45-мм чёрные стальные с Bluetooth;
  • 45-мм чёрные стальные с LTE;
  • 45-мм серебристые стальные с Bluetooth;
  • 45-мм серебристые стальные с LTE;
  • 41-мм серебристые стальные с Bluetooth;
  • 41-мм серебристые стальные с LTE;
  • 41-мм бронзовые/золотистые стальные с Bluetooth;
  • 41-мм бронзовые/золотистые стальные с LTE.

Что касается цен, то титановая модель будет стоить очень дорого — $600. Остальные версии часов обойдутся тоже недёшево — в $400.

Запуск Galaxy Watch 3 ожидается 21 августа. По слухам, они получат трекинг активностей, пульсоксиметр для измерения уровня насыщенности кислородом крови, функции ЭКГ и измерения артериального давления.

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