В сеть утекли фото следующего фитнес-браслета Xiaomi

Фото появились на сайте SlashLeaks. На снимках, если они являются правдивыми, видно, что экран Xiaomi Mi Band 5 имеет как бы вырез снизу по центру, в котором, видимо, располагается ёмкостная кнопка.

Издание Notebookcheck также напоминает о ранних слухах относительно фитнес-браслета. Сообщается, что Xiaomi Mi Band 5 может получить 1,2-дюймовый дисплей. У предшественника браслета диагональ равна 0,95 дюйма.

Также ожидается, что глобальная версия устройства будет оснащена NFC-модулем. То есть возможность бесконтактной оплаты с помощью браслета получат не только жители Китая. Когда выйдет Xiaomi Mi Band 5, пока достоверно не известно.