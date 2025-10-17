Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 октября 2025, 19:40
1 мин.

В СГУ создали гибкую углеродную пленку для «протезирования» органов

Чем она полезна
Учёные Саратовского государственного университета разработали углеродную пленку с уникальными свойствами для гибкой электроники и медицины. Материал сохраняет проводимость даже при растяжении до 40%. Это позволяет использовать его, например, для создания «заплаток на сердце».
Пленка состоит из монослойного графена и однослойных углеродных нанотрубок. Объединение 1D-структур нанотрубок и 2D-структур графена создаёт новые свойства: можно регулировать проводимость, прозрачность и растяжимость. Компьютерное моделирование показало, что правильное расположение графена и нанотрубок позволяет многократно увеличивать проводимость в одном направлении и снижать её в перпендикулярном, создавая анизотропные проводники. В одной из конфигураций сопротивление пленки в одном направлении оказалось в 37 раз ниже, чем в другом.

Такая технология открывает путь к созданию гибкой и прозрачной нательной электроники, а также элементной базы для будущих наноэлектронных устройств. Пленка может применяться в медицинских протезах органов, сенсорах и других устройствах.

