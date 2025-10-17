В СГУ создали гибкую углеродную пленку для «протезирования» органов

Пленка состоит из монослойного графена и однослойных углеродных нанотрубок. Объединение 1D-структур нанотрубок и 2D-структур графена создаёт новые свойства: можно регулировать проводимость, прозрачность и растяжимость. Компьютерное моделирование показало, что правильное расположение графена и нанотрубок позволяет многократно увеличивать проводимость в одном направлении и снижать её в перпендикулярном, создавая анизотропные проводники. В одной из конфигураций сопротивление пленки в одном направлении оказалось в 37 раз ниже, чем в другом.

Такая технология открывает путь к созданию гибкой и прозрачной нательной электроники, а также элементной базы для будущих наноэлектронных устройств. Пленка может применяться в медицинских протезах органов, сенсорах и других устройствах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.