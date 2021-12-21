В Швеции начали вживлять импланты, действующие как CoViD-паспорта

В Швеции начали вживлять импланты, действующие как CoViD-паспортаОб этом рассказал «Лайф»
В Швеции уже в 2018 году тысячи жителей вживляли себе импланты, которые содержат различную информацию. Предполагается, что подобное связано с общим доверием людей к правительству страны. Вместе с тем ещё раньше, в 2017 году, в США одна из компаний вживила в кожу 41 сотрудника чипы, позволяющие оплачивать обеды и заменяющие пропуска.
Что же касается шведской компании, которая занимается производством микрочипов, то, как утверждает её основатель Йован Остерлунд, носить с собой множество различных документов не имеет смысла. Микрочип способен заменить их все.
Более того, импланты поддерживают NFC (функция бесконтактной оплаты, как у смартфонов). По этой причине люди легко могут передать свои данные другому человеку - им нужно лишь поднести свою руку к мобильному устройству. После этого на экране аппарата будет видна вся информация о человеке. Также разработчики уверяют, что украсть эти данные невозможно.
Кроме того, не так давно у указанных имплантов появилась новая функция. Она заключается в том, что устройство работает как CoViD-паспорт. То есть сертификат о вакцинации появляется на экране смартфона сразу же, как только к нему человек поднесёт руку. Вживляют чип либо в зону предплечья, либо в область между указательным и большим пальцем.