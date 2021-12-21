В Швеции начали вживлять импланты, действующие как CoViD-паспорта

В Швеции уже в 2018 году тысячи жителей вживляли себе импланты, которые содержат различную информацию. Предполагается, что подобное связано с общим доверием людей к правительству страны. Вместе с тем ещё раньше, в 2017 году, в США одна из компаний вживила в кожу 41 сотрудника чипы, позволяющие оплачивать обеды и заменяющие пропуска.

Что же касается шведской компании, которая занимается производством микрочипов, то, как утверждает её основатель Йован Остерлунд, носить с собой множество различных документов не имеет смысла. Микрочип способен заменить их все.