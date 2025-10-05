Теломеры — это участки на концах хромосом, которые защищают ДНК от повреждений. С каждым делением клетки теломеры укорачиваются, и когда они становятся слишком короткими, клетка перестаёт делиться — это связано со старением и раком.

До сих пор считалось, что длина теломер просто наследуется от родителей. Но новое исследование на мышах показало: всё сложнее. Если у отца теломеры длинные, а у матери короткие, у эмбриона они быстро удлиняются. Если наоборот — сокращаются. Когда длина одинакова, она не меняется.

Эти изменения происходят уже на стадии двух клеток, до того, как начинает работать собственная ДНК эмбриона. Учёные также нашли признаки особого механизма удлинения теломер, который активируется, когда длина родительских теломер различается.

