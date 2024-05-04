В США до сих пор не могут понять, как житель заразился птичьим гриппом от коровы

Анализ показывает, что распространение вируса от диких птиц к коровам, скорее всего, началось в декабре 2023 года и оставалось незамеченным в течение нескольких месяцев.

Вирус распространился на 36 стад в девяти штатах, причем зафиксированы случаи передачи вируса от крупного рогатого скота к домашней птице и от крупного рогатого скота к дикой птице.

Анализ выявил значительные пробелы в понимании вспышки. Генетические данные свидетельствуют о неустановленных фактах передачи и возможной циркуляции вируса в местах, не охваченных исследованием.

Был выявлен один случай заболевания человека вирусом H5N1, связанный с контактом с инфицированными коровами. Однако последовательность вируса, полученного от человека, отличается от последовательности вируса, обнаруженного у близлежащего крупного рогатого скота. Могут быть либо два отдельных случая заноса вируса от птиц, либо последовательность вируса мутировала в организме коров до заражения человека. Но отсутствие полных данных с фермы, где заразился человек, препятствует дальнейшему расследованию.

CDC сообщает о мониторинге более 100 американцев на предмет заражения, но только 25 прошли тестирование. Невыявленные случаи заражения людей вызывают у них беспокойство.

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