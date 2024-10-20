В США начали за деньги измерять IQ у эмбрионов

Записи показывают, что стартап использовал экспериментальные методы генетического отбора, позволяя парам ранжировать эмбрионы не только по IQ, но и по таким признакам, как пол, рост, риск ожирения и психическое здоровье.

Инструменты прогнозирования якобы используют данные UK Biobank, ресурса, предназначенного для проектов, отвечающих общественным интересам.

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