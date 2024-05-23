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Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 мая 2024, 19:17
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В США нашли уже второй случай заболевания человека птичьим гриппом от коровы

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У работника молочной фермы в Мичигане обнаружен вирус птичьего гриппа H5, что стало вторым случаем заболевания человека, связанным со вспышкой птичьего гриппа H5N1 среди коров США. У работника была лишь легкая глазная инфекция, и с тех пор он выздоровел. Это произошло после аналогичного случая с работником фермы в Техасе.
В США нашли уже второй случай заболевания человека птичьим гриппом от коровы
© Ferra

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), инфекция была обнаружена в рамках системы активного наблюдения. Работник из Мичигана, который подвергался воздействию зараженного вирусом H5N1 крупного рогатого скота, сообщил о симптомах заболевания в департамент здравоохранения штата. Последующее тестирование подтвердило наличие глазной инфекции, вызванной этим вирусом.

Главный врач штата Мичиган Наташа Багдасарян заверила, что риск для здоровья населения остается низким, и подчеркнула важность раннего выявления и мониторинга.

Точный способ передачи вируса работнику неясен, но CDC подозревает контакт с сырым молоком от зараженного скота. Дальнейшее тестирование позволит определить, является ли вирус штаммом H5N1 и приобрел ли он какие-либо мутации, которые могут повысить риск передачи вируса человеку.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Грипп
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#сша
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#медицина