В США нашли уже второй случай заболевания человека птичьим гриппом от коровы

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), инфекция была обнаружена в рамках системы активного наблюдения. Работник из Мичигана, который подвергался воздействию зараженного вирусом H5N1 крупного рогатого скота, сообщил о симптомах заболевания в департамент здравоохранения штата. Последующее тестирование подтвердило наличие глазной инфекции, вызванной этим вирусом.

Главный врач штата Мичиган Наташа Багдасарян заверила, что риск для здоровья населения остается низким, и подчеркнула важность раннего выявления и мониторинга.

Точный способ передачи вируса работнику неясен, но CDC подозревает контакт с сырым молоком от зараженного скота. Дальнейшее тестирование позволит определить, является ли вирус штаммом H5N1 и приобрел ли он какие-либо мутации, которые могут повысить риск передачи вируса человеку.

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