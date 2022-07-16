В США не хватает вакцин от оспы обезьян

В целом, мировая вспышка оспы обезьян насчитывает около 13 000 случаев, наибольшее число которых зарегистрировано в Испании (2 835), Германии (1 859) и Великобритании (1 856) и даже в России недавно выявили первый случай. США сейчас занимают четвертое место в мире. Но потенциально они могут быстро подняться в рейтинге.

"Мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания в ближайшие недели", - сказала Рошель Валенски, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Газета Washington Post сообщила, что врачам приходится часами оформлять документы, чтобы получить доступ к противооспенным антивирусным препаратам из Стратегического национального запаса, и эти документы должны быть заполнены для каждого пациента.

Тем временем в США не хватает вакцины Jynneos. CDC рекомендует эту вакцину тем, у кого известны или подозреваются случаи заражения обезьяньей оспой. Но во многих местах - в частности, в Нью-Йорке - спрос на нее превышен, и дозы быстро заканчиваются, сообщила Валенски.