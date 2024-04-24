В США обеспокоились количеством “непобедимой” сальмонеллы на птицефабриках

В исследовании сравнивались уровни сальмонеллы в образцах фекалий и окружающей среды с 10 "деревенских" и 10 коммерческих бройлерных ферм. На дворах с меньшим поголовьем, живущим на открытом воздухе, уровень распространения сальмонеллы был ниже (19,1%) по сравнению с коммерческими фермами (52,3%), где десятки тысяч птиц содержатся в закрытых помещениях. Тем не менее, эти показатели на фермах были выше, чем в предыдущих исследованиях в США.

Несмотря на то, что частные фермы не используют антибиотики, а коммерческие фермы применяют их в редких случаях, в обоих типах хозяйств была обнаружена сальмонелла с множественной лекарственной устойчивостью. Это представляет собой потенциальную проблему для общественного здравоохранения, поскольку такие бактерии труднее поддаются лечению обычными антибиотиками, пишут исследователи.

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