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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 апреля 2024, 18:00
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В США обеспокоились количеством “непобедимой” сальмонеллы на птицефабриках

Устойчивость к антибиотикам растет
Новое исследование Государственного университета Северной Каролины проливает свет на присутствие сальмонеллы на птицефабриках США. Несмотря на то, что на фермерских хозяйствах уровень заболеваемости сальмонеллой был ниже, чем на коммерческих гигантах, выявилась тревожная тенденция - бактерии с множественной лекарственной устойчивостью в обоих типах хозяйств.
В США обеспокоились количеством “непобедимой” сальмонеллы на птицефабриках
© Ferra

В исследовании сравнивались уровни сальмонеллы в образцах фекалий и окружающей среды с 10 "деревенских" и 10 коммерческих бройлерных ферм. На дворах с меньшим поголовьем, живущим на открытом воздухе, уровень распространения сальмонеллы был ниже (19,1%) по сравнению с коммерческими фермами (52,3%), где десятки тысяч птиц содержатся в закрытых помещениях. Тем не менее, эти показатели на фермах были выше, чем в предыдущих исследованиях в США.

Несмотря на то, что частные фермы не используют антибиотики, а коммерческие фермы применяют их в редких случаях, в обоих типах хозяйств была обнаружена сальмонелла с множественной лекарственной устойчивостью. Это представляет собой потенциальную проблему для общественного здравоохранения, поскольку такие бактерии труднее поддаются лечению обычными антибиотиками, пишут исследователи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#еда
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#сша