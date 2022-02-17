В США одобрили первое приложение контроля доз инсулина для диабетиков

Это первое телефонное приложение для iOS и Android, способное контролировать доставку инсулина, говорится в заявлении компании Tandem Diabetes Care. Ранее настройка доставки инсулина должна была осуществляться через саму помпу.

Благодаря этому обновлению пользователи помпы смогут программировать или отменять болюсные дозы инсулина, которые принимаются во время еды и имеют решающее значение для поддержания уровня глюкозы в крови под контролем.

“Введение болюсной дозы инсулина во время еды является наиболее распространенной причиной взаимодействия человека с помпой, и возможность сделать это с помощью приложения для смартфона предлагает удобное и дискретное решение”, - заявил в своем заявлении Джон Шеридан, президент и генеральный директор Tandem Diabetes Care.

Это изменение может стать большим плюсом для людей, которые предпочитают не выставлять помпы напоказ или прикреплять их к нижнему белью.