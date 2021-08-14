В США рассказали о подходах к тестированию на COVID-19 в школах

Хотя многим родителям и хочется осенью отправить детей в школу, журналист замечает, что их надежды и планы может разрушить новый штамм коронавируса - "Дельта". Он заразнее предыдущего варианта. Поэтому школы вовсю готовятся к возвращению учеников. Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют образовательным учреждениям ввести специальные меры профилактики. Необходимо, чтобы соблюдалась социальная дистанция, учащиеся и педагоги носили маски, воздух лучше фильтровался, а дети регулярно сдавали тесты на ковид.

Тестирование поможет школе быть в курсе ситуации и остановить передачу вируса, говорит Алисса Билински, специалист по инфекционным заболеваниям в университете Брауна в Провиденсе.

При этом американские специалисты отмечают, что проведение тестов будет ещё более важным процессом, чем раньше. Джиджи Гронвалл, иммунолог из Центра безопасности здоровья имени Джона Хопкинса, в идеале все ученики должны были бы ежедневно сдавать тест, точно определяющий, есть ли у них коронавирус. Но таких тестов не существует, а бюджет школ ограничен. Поэтому далее Ламбер перечислил стратегии профилактики, которые уже применяются в учебных заведениях.