В США рассказали о подходах к тестированию на COVID-19 в школах

В США рассказали о подходах к тестированию на COVID-19 в школахЕсть несколько вариантов действий в этой ситуации
Хотя многим родителям и хочется осенью отправить детей в школу, журналист замечает, что их надежды и планы может разрушить новый штамм коронавируса - "Дельта". Он заразнее предыдущего варианта. Поэтому школы вовсю готовятся к возвращению учеников. Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют образовательным учреждениям ввести специальные меры профилактики. Необходимо, чтобы соблюдалась социальная дистанция, учащиеся и педагоги носили маски, воздух лучше фильтровался, а дети регулярно сдавали тесты на ковид.
Тестирование поможет школе быть в курсе ситуации и остановить передачу вируса, говорит Алисса Билински, специалист по инфекционным заболеваниям в университете Брауна в Провиденсе.
При этом американские специалисты отмечают, что проведение тестов будет ещё более важным процессом, чем раньше. Джиджи Гронвалл, иммунолог из Центра безопасности здоровья имени Джона Хопкинса, в идеале все ученики должны были бы ежедневно сдавать тест, точно определяющий, есть ли у них коронавирус. Но таких тестов не существует, а бюджет школ ограничен. Поэтому далее Ламбер перечислил стратегии профилактики, которые уже применяются в учебных заведениях.
- Групповые ПЦР-тесты раз в неделю. Такое проводилось в феврале 2020 года в государственных школах Нортборо-Саутборо. Ученики с согласия родителей сдавали тест-мазок из носа. Затем тестовые образцы группировались по 16 штук и анализировались тоже по группам. У такого объединённого тестирования есть и недостатки. Не все школы имеют быстрый доступ к лабораториям, которые проводят ПЦР-тесты. На получение результатов может уйти несколько дней, а на информирование учащихся - ещё больше времени. За этот период вирус может значительно распространиться, особенно "Дельта". Некоторые школы для более оперативного получения результатов стали применять быстрые тесты на антигены - через 15 минут они уже показывают наличие инфекции в организме.
- Экспресс-тестирование на антиген Abbott BinaxNOW ("От теста к игре")). Такие тесты сдавали футболисты штата Юта за 72 часа до игры или тренировки. Подобная стратегия помогла ребятам осознать важность соблюдения профилактических мер: например, ношения масок. Другие штаты, в том числе Делавэр, собираются внедрить аналогичные стратегии быстрого тестирования в наступающем учебном году.
- Инновационные идеи. Университет Колорадо-Меса в Гранд-Джанкшене в прошлом году исследовал сточные воды общежитий. Тестирование канализации на коронавирус с помощью ПЦР-тестов помогает, пишет журналист, проверить группы численностью от нескольких десятков до нескольких тысяч человек. Есть и ещё одно место, где может находиться коронавирус, - воздушные фильтры. Сейчас микробиолог Дэвид Койл уже работает над созданием системы тестирования этих фильтров в школах.