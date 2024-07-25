В США рассказали о всплеске несчастных случаев с электросамокатами

Авторы исследования проанализировали данные Комиссии по безопасности потребительских товаров США и обнаружили, что число травм, полученных при использовании электронных велосипедов, выросло с 751 в 2017 году до 23 493 в 2022 году, а число травм, полученных при использовании электронных самокатов, подскочило с 8 566 до 56 847. Данные также показывают, что водители электронных велосипедов, которые, как правило, старше и реже носят шлемы, более подвержены серьезным травмам, чем водители обычных велосипедов.

Исследователи отмечают, что рост числа аварий совпадает с 50-кратным увеличением использования «средств индивидуальной мобильности» за последнее десятилетие, что обусловлено их «удобством, низкой стоимостью и экологическими преимуществами». Однако исследование подчеркивает необходимость усиления мер безопасности, считают ученые.