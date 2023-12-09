В США разрешили использовать «генетическое» лекарство

Casgevy показал свой успех в клинических испытаниях, устранив мучительную боль, связанную с серповидно-клеточной болезнью.

Примечательно, что это одобрение последовало сразу за тем, как Великобритания одобрила Casgevy, а Европейский союз, как ожидается, последует этому примеру в следующем году. В качестве двойной победы для пациентов с серповидно-клеточной анемией FDA также одобрило Lyfgenia, генную терапию от Bluebird Bio.

Научная фантастика становится реальностью, а видение пионеров CRISPR Эммануэля Шарпантье и Дженнифер Дудны спасает жизни.

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