Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 сентября 2024, 03:45
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В США случилась крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори

Связана с увеличением числа отказов от вакцинации
В штате Орегон наблюдается крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори: в этом году был зарегистрирован 31 случай заболевания, и все — среди невакцинированных людей, превзойдя предыдущий рекорд штата — 28 случаев в 2019 году.
В США случилась крупнейшая за последние десятилетия вспышка кори
© Ferra

Чиновники от здравоохранения указывают на высокий уровень отказа от вакцинации в штате как на основную причину вспышки. В 2022—2023 учебном году 8,2% воспитанников детских садов штата Орегон были освобождены от прививок, что значительно больше, чем 1%, наблюдавшийся в 2000 году, когда корь была объявлена ликвидированной в США.

Вспышка заболевания сосредоточена в округах Клакамас, Марион и Мултнома, где скопления невакцинированного населения позволили высококонтагиозному вирусу быстро распространиться, отмечают эксперты. Корь, известная своей способностью витать в воздухе в течение нескольких часов, может заразить до 90% невакцинированных людей, подвергшихся воздействию вируса.

Коэффициент вакцинации в Орегоне сейчас составляет 8,8%, и чиновники от здравоохранения обеспокоены тем, что штат может оказаться не в состоянии предотвратить передачу инфекционных заболеваний.

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Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
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