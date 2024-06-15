Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 июня 2024, 21:30
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В США стали популярны «пивные спа»: релакс с пользой для здоровья

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В США укоренилась причудливая тенденция, пришедшая из Европы — «пивные спа». Возникшие в Чехии в 1980-х годах, эти спа-центры предлагают посетителям уникальные оздоровительные процедуры, включающие в себя купание в ваннах, настоянных на таких ингредиентах, как ароматный хмель, дрожжи и ячмень.
В США стали популярны «пивные спа»: релакс с пользой для здоровья
© Ferra

Несмотря на то, что там нельзя пить, они известны своими потенциальными преимуществами для здоровья, включая отшелушивание кожи, снятие воспалений и увлажнение.

В США пивные спа-салоны превратились в роскошные уединенные места с отдельными комнатами, деревянными ваннами ручной работы, рассеянным освещением и успокаивающей музыкой. Несмотря на новизну, сторонники утверждают, что спа-процедуры обладают терапевтическими свойствами, ссылаясь на такие ингредиенты, как хмель, обладающий легким седативным эффектом, и антиоксиданты из ячменя.

Несмотря на скептическое отношение к заявлениям о пользе для здоровья, пивные спа-салоны продолжают привлекать энтузиастов, желающих получить спа-услуги иного рода, пишут СМИ.

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