В США вслед за Россией стали относиться к COVID-19, как к сезонной болезни

Ранее для COVID-19 существовали отдельные протоколы. Теперь CDC делает акцент на симптомах, а не на фиксированных периодах изоляции, что соответствует методам лечения других респираторных вирусов. Те, у кого есть симптомы, должны оставаться дома как минимум до 24 часов, пока не спадет температура и не улучшатся общие симптомы.

Агентство признает, что это пересмотренное руководство создает «остаточный риск» передачи инфекции. Однако они утверждают, что большинство людей перестают быть заразными через 8−10 дней. Чтобы снизить этот риск, CDC рекомендует дополнительные меры предосторожности, такие как тестирование, социальное дистанцирование и большое свежего воздуха в течение пяти дней после изоляции.

CDC называет несколько причин такого изменения. Во-первых, снизилась тяжесть течения COVID-19. Во-вторых, значительная часть населения имеет определенный иммунитет благодаря вакцинации или предшествующей инфекции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.