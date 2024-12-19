В США зафиксировали первый случай тяжелой формы птичьего гриппа

С апреля в США был зарегистрирован 61 случай заболевания людей птичьим гриппом, но большинство из них протекали в легкой форме, вызывая конъюнктивит или незначительные респираторные проблемы. Случай в Луизиане выделяется своей серьезностью. По словам официальных лиц, штамм вируса соответствует типу D1.1, аналогичному инфекциям в Канаде и штате Вашингтон.

Пока нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку. CDC утверждает, что общий риск для здоровья населения остается низким. Однако тем, кто непосредственно сталкивался с зараженными животными, например, владельцам ферм или охотникам следует принять меры предосторожности.

Состояние пациента из Луизианы все еще изучается.

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