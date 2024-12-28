Опубликовано 28 декабря 2024, 12:451 мин.
В США зафиксировали резкий рост коклюша — самый высокий за десятилетиеВиновата Bordetella pertussis
Случаи коклюша в США достигли самого высокого уровня за последнее десятилетие, согласно новым данным Центра по контролю и профилактике заболеваний. По состоянию на 14 декабря в США было зарегистрировано 32 085 случаев заболевания, что значительно больше, чем 6 500 случаев в 2023 году.
Коклюш, вызываемый бактерией Bordetella pertussis, приводит к сильным приступам кашля и может быть особенно опасен для маленьких детей и уязвимых групп населения. Хотя заболевание значительно сократилось после введения вакцины в 1940-х годах, число случаев уже начало расти до пандемии.
Пандемия COVID-19 ненадолго снизила передачу коклюша благодаря локдауну, но по мере того, как «социальное поведение» возвращалось к норме, количество случаев снова возросло. Эксперты также обвиняют переход на более новую коклюшную вакцину, которая обеспечивает менее длительную защиту.
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