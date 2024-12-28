Коклюш, вызываемый бактерией Bordetella pertussis, приводит к сильным приступам кашля и может быть особенно опасен для маленьких детей и уязвимых групп населения. Хотя заболевание значительно сократилось после введения вакцины в 1940-х годах, число случаев уже начало расти до пандемии.

Пандемия COVID-19 ненадолго снизила передачу коклюша благодаря локдауну, но по мере того, как «социальное поведение» возвращалось к норме, количество случаев снова возросло. Эксперты также обвиняют переход на более новую коклюшную вакцину, которая обеспечивает менее длительную защиту.

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