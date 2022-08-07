В таких не стыдно выйти в "люди": новые подробности умных часов Oppo Watch 3

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В таких не стыдно выйти в "люди": новые подробности умных часов Oppo Watch 3Учитывая внутренности, стоить они будут прилично
На следующей неделе компания Oppo представит разнообразные носимые устройства на конференции Smart Life по запуску новых продуктов, запланированной на 10 августа. Среди них Oppo Watch 3, которые первыми в мире будут оснащены Qualcomm Snapdragon W5.
На этот раз Oppo Watch 3 Pro будут представлены в двух цветовых вариантах, серебристом и черном, выглядят они, конечно, “высокорангово”.
Oppo Watch 3 Pro использует 1,91-дюймовый AMOLED LTPO квадратный дисплей, гиперболический корпус и текстурированный кожаный ремешок.
Oppo Watch 3 серии оснащены Snapdragon W5, будут способны измерять ЭКГ, поддерживать eSIM, NFC, и 5ATM стандарт водонепроницаемости.
Часы оснащены функцией “always-on” для дисплея и поддержкой быстрой зарядки Watch VOOC 3.0.