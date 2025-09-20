В Томске создадут биоразлагаемые имплантаты с антибактериальным эффектом

Цинк обладает естественными антибактериальными свойствами, а комбинированное действие с антибиотиком снизит риск послеоперационных инфекций, сообщили в ТНЦ СО РАН. Металлические имплантаты, например из титана, требуют повторного хирургического вмешательства и не обладают антибактериальными свойствами.

Для производства новых имплантатов используют цинковые нанопорошки, углеродные нанотрубки для прочности и полимерную основу для 3D-печати. Размер частиц цинка задаёт свойства будущего изделия.

Особое внимание уделяется покрытию из биоразлагаемого сополимера PLGA с гидроксиапатитом, идентичным костной ткани. В него добавлен антибиотик фтортиазинон, который высвобождается поэтапно. На поздних стадиях антибактериальный эффект поддерживают ионы цинка.