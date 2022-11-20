В Японии вы почти не встретите толстых людей. В чём секрет?

Отношение к десертам и к сахару. Японские десерты - маленького размера и содержат немного калорий. Кроме того, в японских блюдах почти нет сахара. Обычно в качестве ингредиентов для приготовления десертов в Японии используют фрукты, рисовую муку, а вместо сладких газированных напитков они делают чай с сушёными фруктами.