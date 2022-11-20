В Японии вы почти не встретите толстых людей. В чём секрет?Есть несколько факторов, влияющих на это
В Японии доля полных людей ниже, чем почти во всём мире: это 3,5 % населения. В России, например, это 60 %. Так почему среди японцев так мало людей с лишним весом?
Существуют четыре фактора, благодаря которым японцы являются одной из самых стройных наций в мире.
Отношение к десертам и к сахару. Японские десерты - маленького размера и содержат немного калорий. Кроме того, в японских блюдах почти нет сахара. Обычно в качестве ингредиентов для приготовления десертов в Японии используют фрукты, рисовую муку, а вместо сладких газированных напитков они делают чай с сушёными фруктами.
Палочки для еды. Помимо использования этих палочек, японцы во время еды всё тщательно пережёвывают. Вообще в этой стране приём пищи - это особый ритуал. А палочки не позволяют есть что-то очень быстро.
Перекусы. Один из самых популярных перекусов у японцев - рисовый треугольник. Он представляет собой рисовый шарик, завёрнутый в водоросли нори. Причём внутри этого шарика может быть различная начинка. Подобный перекус является очень сытным и при этом содержит мало калорий. Кроме того, японцы перекусывают варёным яйцом, печёным бататом, филиппинским бананом, сушёными водорослями, продуктами из тофу.
Здоровое сбалансированное питание. Даже в школах Японии все блюда готовятся из свежих продуктов с использованием растительных масел и овощных бульонов.