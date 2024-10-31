В Южной Корее научно доказали пользу обработки лица LED-светом

Традиционные LED-маски часто имеют жесткий дизайн, что не позволяет им плотно прилегать к контурам лица, что приводит к значительному отражению света — до 90% — и снижению «проникаемости» света, пишут учёные. Эта ограниченная эффективность мешала «процессу омоложения кожи», не стимулируя глубокие слои кожи.

Чтобы преодолеть эти проблемы, команда создала маску с формой лица, использующую микролед (FSLED), которая применяет уникальную 3D-оригами-структуру с 3 770 микроледами. Этот дизайн позволяет равномерно фотостимулировать дерму, обеспечивая плотное прилегание маски к коже и значительно уменьшая щели между источником света и поверхностью кожи.

В испытаниях с участием 33 человек маска подтвердила свою эффективность, значительно уменьшая морщины, обвисание и признаки старения.

Маска FSLED будет производиться компанией Fronics, стартапом KAIST, и распространяться по всему миру с ноября.

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