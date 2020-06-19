Фитнес и здоровье
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В замедленной съёмке показали механизм защиты часов Apple от воды
Это просто красиво
С модели Watch Series 2 «умные» часы Apple позволяют владельцу без опаски носить их при плавании (но глубоко нырять с ними всё же нельзя). Как работает механизм защиты часов Apple от воды, показали в замедленной съёмке.
Ролик появился на YouTube-канале The Slow Mo Guys. На видео можно увидеть, как Apple Watch отталкивают воду, чтобы защитить «внутренности» устройства. При взаимодействии с жидкостью часы переходят в режим «Блокировка воды». Это предотвращает случайные нажатия, а также позволяет устройству выталкивать воду из динамиков.
В режиме 2000 fps можно увидеть, как капли жидкости «выпрыгивают» из динамиков. Иногда часть воды попадает обратно в часы, но Apple Watch останавливают на короткий период работу по выталкиванию, чтобы позволить капелькам жидкости собраться вместе. Тогда часы эффективно выводят их обратно.