В замедленной съёмке показали механизм защиты часов Apple от воды

Ролик появился на YouTube-канале The Slow Mo Guys. На видео можно увидеть, как Apple Watch отталкивают воду, чтобы защитить «внутренности» устройства. При взаимодействии с жидкостью часы переходят в режим «Блокировка воды». Это предотвращает случайные нажатия, а также позволяет устройству выталкивать воду из динамиков.

В режиме 2000 fps можно увидеть, как капли жидкости «выпрыгивают» из динамиков. Иногда часть воды попадает обратно в часы, но Apple Watch останавливают на короткий период работу по выталкиванию, чтобы позволить капелькам жидкости собраться вместе. Тогда часы эффективно выводят их обратно.