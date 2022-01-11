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В зубной пасте нашли компонент, вызывающий воспаление кишечника

Это триклозан
Согласно результатам исследования, полученным международной группой учёных, триклозан, который содержится в зубной пасте и других продуктах, негативно влияет на состояние кишечника. В итоге в кишечнике возникают различные повреждения. Подробнее - в материале.
В зубной пасте нашли компонент, вызывающий воспаление кишечника

Как сообщают учёные из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, Массачусетского университета в Амхерсте, Гонконгского баптистского университета, существуют особые ферменты, из-за которых триклозан (антимикробное вещество) начинает разрушать кишечник. Содержится данное вещество, например, в зубной пасте. Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании Nature Communications.

В зубной пасте нашли компонент, вызывающий воспаление кишечника

Для выявления ферментов, разрушительно воздействующих на кишечник, исследователи соединили бактериальные белки с триклозаном. После этого им удалось легко предотвратить влияние триклозана на состояние кишечника у мышей. В результате у животных исчезли признаки колита, было предотвращено повреждение толстой кишки, формы воспалительного заболевания кишечника.

Источник: Medical Xpress
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