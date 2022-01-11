В зубной пасте нашли компонент, вызывающий воспаление кишечника

Для выявления ферментов, разрушительно воздействующих на кишечник, исследователи соединили бактериальные белки с триклозаном. После этого им удалось легко предотвратить влияние триклозана на состояние кишечника у мышей. В результате у животных исчезли признаки колита, было предотвращено повреждение толстой кишки, формы воспалительного заболевания кишечника.