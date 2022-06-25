Вакцина от гриппа снижает риск деградации мозга

Исследование сравнило риск возникновения болезни Альцгеймера между пациентами с предварительной вакцинацией против гриппа и без нее в большой общенациональной выборке американских взрослых в возрасте 65 лет и старше.

"Мы обнаружили, что вакцинация против гриппа у пожилых людей снижает риск развития болезни Альцгеймера на несколько лет. Сила этого защитного эффекта увеличивалась с количеством лет, в течение которых человек получал ежегодную вакцину от гриппа - другими словами, уровень развития болезни Альцгеймера был самым низким среди тех, кто постоянно получал вакцину от гриппа", - сказал один из авторов исследования.

Будущие исследования должны оценить, связана ли вакцинация против гриппа также со скоростью прогрессирования симптомов у пациентов, уже страдающих Альцгеймером.

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