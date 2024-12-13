Вакцину от столбняка начали вводить через крем для кожи

Исследователи модифицировали эту бактерию так, чтобы она содержала столбнячный токсин, что привело к мощной иммунной реакции у мышей. После многократного приема в течение шести недель у мышей наблюдался высокий уровень антител, нацеленных на столбняк. Когда впоследствии мышей подвергли смертельной дозе столбняка, они остались без симптомов, в то время как мыши, получившие необработанный S. epidermidis, погибли от инфекции.

Такой подход может стать неинвазивным методом вакцинации от различных патогенов, включая вирусы, бактерии, грибки и паразитов. Кроме того, он позволяет избежать распространенных побочных эффектов традиционных вакцин, таких как воспаление места укола. Следующими шагами станут испытания метода на обезьянах, а через несколько лет ожидаются испытания на людях.

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