Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 декабря 2024, 15:13
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Вакцину от столбняка начали вводить через крем для кожи

А не с помощью иглы
Ученые из Стэнфорда разработали потенциальную альтернативу традиционным вакцинам в шприцах, используя крем для кожи, чтобы вакцинировать мышей от столбняка. Ключом к этому методу является бактерия Staphylococcus epidermidis, которая безвредно живет на коже человека и вызывает сильный иммунный ответ.
Вакцину от столбняка начали вводить через крем для кожи
© Ferra

Исследователи модифицировали эту бактерию так, чтобы она содержала столбнячный токсин, что привело к мощной иммунной реакции у мышей. После многократного приема в течение шести недель у мышей наблюдался высокий уровень антител, нацеленных на столбняк. Когда впоследствии мышей подвергли смертельной дозе столбняка, они остались без симптомов, в то время как мыши, получившие необработанный S. epidermidis, погибли от инфекции.

Такой подход может стать неинвазивным методом вакцинации от различных патогенов, включая вирусы, бактерии, грибки и паразитов. Кроме того, он позволяет избежать распространенных побочных эффектов традиционных вакцин, таких как воспаление места укола. Следующими шагами станут испытания метода на обезьянах, а через несколько лет ожидаются испытания на людях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
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