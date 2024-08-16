Вакцину против гриппа в виде назального спрея испытали

Вакцина M2SR, разработанная исследователями из Университета Висконсин-Мэдисон и протестированная компанией FluGen, отличается от обычных вакцин против гриппа, в основе которых лежит инактивированный вирус, вводимый с помощью инъекций.

В исследовании, в котором приняли участие более 300 человек в возрасте от 65 до 85 лет, вакцина в виде назального спрея была признана безопасной и имела лишь незначительные побочные эффекты. Что еще более важно, в сочетании с ежегодной прививкой от гриппа назальный спрей значительно усиливал иммунный ответ, включая выработку антител и активацию местного мукозального и Т-клеточного иммунитета.

Такой усиленный иммунный ответ позволяет предположить, что сочетание обеих вакцин может обеспечить лучшую защиту, особенно для уязвимых пожилых людей. Несмотря на многообещающие результаты, планируется провести более масштабные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины.

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