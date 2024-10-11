Вам потом это пить: изменение климата увеличит объем тяжелых металлов в воде

В исследовании, опубликованном в Nature Communications Earth & Environment, подчеркивается, как климатические потрясения «мобилизуют» загрязняющие вещества из природных источников, человеческая деятельность тоже вносит свою лепту. Ученые подчеркивают необходимость увеличения исследований и международного сотрудничества для «решения этой растущей угрозы».

По мере того, как океан нагревается и становится более кислым, «биодоступность» тяжелых металлов увеличивается, что делает их более опасными для морских организмов. Кроме того, истощение кислорода в прибрежных зонах и на морском дне усиливает их токсическое воздействие.

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