Фитнес и здоровье
Опубликовано 11 октября 2024, 09:45
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Вам потом это пить: изменение климата увеличит объем тяжелых металлов в воде

Растущая угроза
Новое исследование предупреждает, что изменение климата усугубляет проблему загрязнения океана. Повышение уровня моря, таяние ледников и повышение кислотности приводят к выбросу в прибрежные воды большего количества тяжелых металлов, таких как свинец, ртуть и кадмий. Эти загрязняющие вещества представляют серьезную угрозу для морских экосистем и здоровья человека.
Вам потом это пить: изменение климата увеличит объем тяжелых металлов в воде
© Ferra

В исследовании, опубликованном в Nature Communications Earth & Environment, подчеркивается, как климатические потрясения «мобилизуют» загрязняющие вещества из природных источников, человеческая деятельность тоже вносит свою лепту. Ученые подчеркивают необходимость увеличения исследований и международного сотрудничества для «решения этой растущей угрозы».

По мере того, как океан нагревается и становится более кислым, «биодоступность» тяжелых металлов увеличивается, что делает их более опасными для морских организмов. Кроме того, истощение кислорода в прибрежных зонах и на морском дне усиливает их токсическое воздействие.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:GEOMAR
Автор:Максим Многословный
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